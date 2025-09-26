Barcellona, Unico Hotel: una serata dedicata all’Europa

Lo scorso mercoledì, 24 settembre 2025, l’Unico Hotel ha ospitato l’evento “EU Journeys: Uniting Stories of European Integration”, organizzato da EProjectConsult nell’ambito del programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights and Values (CERV-2024-CITIZENS-REM, Project n° 101196543).

La serata ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto sul significato dell’integrazione europea e della cittadinanza europea, grazie alla proiezione di video interviste realizzate dai partner del progetto provenienti da Bulgaria, Germania, Grecia, Estonia e Italia. I filmati hanno raccontato prospettive e storie diverse sull’Europa di ieri, oggi e domani, stimolando la discussione tra i presenti.

Dibattito su Erasmus+, mobilità giovanile e cittadinanza europea

Al termine della proiezione, un panel di esperti, rappresentanti di scuole locali e coordinatori di progetti europei ha animato un dibattito sui temi di Erasmus+ e mobilità giovanile, cittadinanza europea e impatto sociale, pace e democrazia e sulle opportunità nel mercato del lavoro europeo.

Il dibattito è stato moderato da Nino Pietrini di EProjectConsult e ha visto la partecipazione di: Maria Elena Bucca (Energetica Etica), Giusy Scarpaci (Referente Erasmus+ ITET E. Fermi), Carmen Pino (Istituto Comprensivo Statale “Capuana”). Con la partecipazione speciale di Florence Christophe (EProjectConsult, Francia) e Cormac Porter (A Rocca, Irlanda).

La serata si è conclusa con un <strong>aperitivo offerto da EProjectConsult, favorendo un momento informale di dialogo e networking tra i partecipanti, studenti e professionisti interessati ai temi europei.

Chi è EProjectConsult

EProjectConsult è un’organizzazione specializzata nella progettazione europea e nella promozione della mobilità internazionale, con anni di esperienza nella creazione di opportunità di dialogo, formazione e crescita per studenti, insegnanti, professionisti e cittadini interessati ai temi dell’Europa.