Presentata la nuova stagione al Trifiletti, via agli spettacoli dal 26 ottobre

Sabato scorso, presso il foyer del teatro Trifiletti di Milazzo, è stata presentata l’ottava stagione teatrale quiNteatro. A presentare il cartellone è stato il direttore artistico Giuseppe Pollicina. Nove gli spettacoli in programma.

Si parte sabato 26 ottobre con la pièce dal titolo Lettere a Theo, spettacolo condiviso con il Nuovo Teatro Scaletta, e proprio per questo motivo a parlarne è stato il direttore d’artistico Maurizio Puglisi: ”Lo spettacolo di blas roca Rey nasce dai gli studi che lo stesso fattore ha portato avanti studiando il carteggio intercorso studiando il carteggio intercorso il car tra l’artista tra l’artista Vincent Van Gogh e il fratello Theo. Al fianco di Blas Roca Rey, in questa poetica e struggente piece ci sarà il musicista Luciano Tristaino. La stagione partirà affine ottobre e giorno 27 settembre faremo la presentazione al teatro di Scaletta Zanclea”.

Il secondo spettacolo, prosegue Giuseppe Pollicina, dal titolo Mi è scappato il morto, interpretato da Andrea Bizzarri andrà in scena il 09 novembre, al suo fianco Alida Saccor e Giuseppe Abramo.

Si prosegue il 23 novembre con la pièce dal titolo Bacco Tabacco e… cenere che segna il ritorno di Salvo Buccafusca, questa volta al fianco di Patrizia Pellegrino e Angela Melillo. Anche questa è una commedia con una circuitazione nazionale.

Il 28 dicembre sarà la volta del Canto di Natale di Dickens, con una produzione interna alla quale parteciperanno gli attori di quiNteatro, i quali saranno affiancati dal Coro Polifonico Overture.





Il primo febbraio sarà la volta di Ivan Bertolami protagonista dello spettacolo dal titolo Col sudore della fronte “Questo spettacolo -dice Bertolami- nasce in prima nazionale proprio il primo febbraio ed è prodotto dalla Compagnia dell’Arpa di Calascibetta. È un lavoro che nasce sull’esigenza di far capire quanto sia importante guadagnarsi il pane, e mangiare il pane guadagnato col sudore della fronte. Si racconteranno tante storie di lavoratori che sono stati attaccati, in un certo qual modo. Si parlerà di imprenditori, di racket ma anche di tanti sindacalisti uccisi dalla mafia della nostra terra e avrà la presenza musicale Antonio Smiriglia”.

il 17 febbraio si proseguirà con lo spettacolo dal titolo Uno, nessuno, centomila; anche questo è uno spettacolo a circuito nazionale. Sul palco Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon e Enrico Ottaviano.

E il primo marzo tornerà in scena, con un nuovo allestimento, lo spettacolo dal titolo Rosso e blu di Gustavo Verde. Sul palco Giuseppe Pollicina, Tania Alioto, Emanuela Mendolia e Sophia Sottile

Il 14 marzo sarà la volta di Marco Cavallaro che, insieme a Rosario Petix, Stella Pecollo e Valentina Stredini porterà in scena la pièce dal titolo Un amore di peso che andrà a intaccare la “sacralità” del politically correct.

La stagione si chiuderà il 22 marzo con Michele La ginestra, Beatrice Fazi Manuela Zeno, protagonisti della pièce dal titolo Ti posso spiegare, spettacolo anche questo condiviso con il Nuovo Teatro Scaletta. Gli spettacoli andranno tutti in scena la domenica alle ore 18:00 tranne due appuntamenti che saranno proposti alle ore 21. 00 per infrasettimanali

Per quanto riguarda gli abbonamenti la prelazione per confermare il proprio posto in sala proseguirà fino al 30 settembre mentre la campagna abbonamenti si chiuderà il 26 ottobre.

in occasione in occasione dello spettacolo venne organizzato dal Manager Giuseppe Lentini l’associazione qui in teatro impegnata a diffondere dell’evento tramite anche con gli abbonati ai quali sarà offerta la possibilità di una speciale scontistica sul biglietto dell’evento il Mandanici.

In occasione della conferenza stampa è stato possibile incontrare il manager Giuseppe Lentini, e organizzatore, insieme al Maestro e Direttore d’Orchestra dello spettacolo Ennio, tributo al grande Ennio Morricone

Come è nata la collaborazione con la famiglia Morricone, e l’idea stessa dello spettacolo dal titolo Ennio, che ricordiamo andrà in scena al teatro Mandanici il 21 dicembre.



In realtà tre anni fa ho avuto il piacere di incontrare il maestro di Paolo Vivaldi che uno dei compositori più importanti che abbiamo quanto riguarda la musica da film in Italia Soprattutto quelli legati al mondo della televisione. La maggior parte delle colonne sonore RAI e Rai Fiction sono state realizzate da lui. Nasce così questa nostra collaborazione, che poi ha portato, tramite la sua conoscenza diretta, alla collaborazione con la famiglia Morricone.

Di recente Giovanni Morricone, figlio del compianto maestro ci ha dato poi la possibilità di denominare il concerto tributo alla memoria del padre con il nome Ennio, proprio come il docufilm che gira ormai da tanti anni anche in RAI, realizzato la Giuseppe Tornatore. Questa denominazione diretta e molto forte ci aiuta anche a distribuirlo in Italia, perché è diventato un tour nazionale del quale siamo molto soddisfatti.



Abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare Maurizio Puglisi, direttore artistico del Nuovo Teatro Scaletta.





Ci parli della stagione teatrale che tra breve prenderà il via al Nuovo Teatro Scaletta.



È una stagione che conta 12 spettacoli, 10 di prosa e due di musica, che abbracciano un po’ tutti i generi dalla commedia al teatro di impegno civile al teatro di ricerca e non mancherà la comicità. Poi avremo anche due eventi musicali, uno dei quali è il coro polifonico Overture, una serata con Mario Incudine personaggio molto noto in Sicilia ma non solo. È un progetto molto ambizioso, che si rivolge principalmente agli scalettesi ma anche a tutti i comuni limitrofi che si trovano vicino Scaletta.