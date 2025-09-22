Nuova Igea Virtus travolgente: 3-0 all’Acireale nel derby del D’Alcontres-Barone

La Nuova Igea Virtus continua a volare in Serie D e lo fa con una prestazione convincente nel derby contro l’Acireale, superato con un netto 3-0 davanti ai circa 1500 spettatori del D’Alcontres-Barone.

Protagonista assoluto della serata Samake, autore di una doppietta che ha mandato in visibilio il pubblico giallorosso, mentre il gol che ha aperto le danze porta la firma di Balsano. Con questo successo la squadra di Mister Marra sale in vetta alla classifica con 7 punti, in coabitazione con Gela e CastrumFavara.

Il racconto del match

La gara parte subito a ritmi alti. I giallorossi si rendono pericolosi con Calafiore e Balsano, costringendo il portiere amaranto Negri a due interventi importanti. L’Acireale risponde al 4′ con un tiro insidioso di Iuliano, alto di poco sopra la traversa.

Al 28′ l’Igea sblocca il risultato: Balsano trova un gran diagonale che si insacca nell’angolo basso alla sinistra di Negri per l’1-0.

Pochi minuti dopo, al 36′, arriva il raddoppio. Samake raccoglie un pallone in area e, con una conclusione potente che colpisce la traversa interna, firma il 2-0.

Nella ripresa l’Acireale prova a reagire con un colpo di testa di Maletic, ben respinto da De Falco, ma la Nuova Igea Virtus controlla il match con personalità.

Al 22′ st arriva il tris che chiude definitivamente i giochi: cross dalla destra e ancora Samake, di testa, insacca il 3-0 che fa esplodere il D’Alcontres-Barone.

Festa giallorossa e prossimi impegni

La parte finale del match scorre tra cambi e gestione del risultato da parte dei barcellonesi. Uniche note stonate, alcune tensioni sugli spalti, subito rientrate.

Al triplice fischio è grande festa per i giallorossi, che festeggiano la seconda vittoria stagionale e confermano di essere tra le protagoniste di questo avvio di campionato di Serie D.

Mercoledì turno infrasettimanale: la Nuova Igea Virtus sarà impegnata in trasferta contro l’Athletic Palermo per confermare il primato.

Tabellino

Marcatori: 28′ pt Balsano, 36′ pt e 22′ st Samake.

Nuova Igea Virtus: De Falco, Maddaloni, Maggio, Squillace (30′ st Lomolino), Della Guardia, Cess (25′ st Ferrara), Balsano (15′ st Bisogno), Pedro, Calafiore, Cicirello (10′ st Cardinale), Samake. All. Marra.

Acireale: Negri, Di Stefano, Cozza, Maletic, Sementi, Baglione, Rechici, Rapisarda, Iuliano, Jansen, Chatzinikolau. All. Coppa.

Spettatori: circa 1500.

Highlights e goal da rivedere sono disponibili sulla pagina facebook ufficiale della Nuova Igea Virtus.

La foto in evidenza è di Santi Mazza, fonte pagina facebook Nuova Igea Virtus.