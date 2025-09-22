Barcellona Basket 4.0 lancia “DifferenziAmo Barcellona”: sport e sensibilizzazione ambientale

Per la prima volta nella storia di Barcellona Pozzo di Gotto, una società sportiva scende in strada per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione ambientale, unendo basket, comunità e rispetto del territorio.

L’iniziativa “DifferenziAmo Barcellona” è stata ideata dalla società Barcellona Basket 4.0, guidata dal giovane presidente Antonio Maria Russo, con l’obiettivo di diffondere valori di ecologia e responsabilità civica tra i più giovani.

I giocatori del Barcellona Basket protagonisti della raccolta differenziata

I giocatori della prima squadra, insieme a coach Federico Cigarini, hanno guidato i ragazzi del settore giovanile Orsa Basket in una raccolta straordinaria di rifiuti.

Divisi in tre gruppi e armati di sacchi e guanti messi a disposizione dalla ditta Dusty, incaricata del servizio di raccolta rifiuti in città, gli atleti hanno ripulito alcune zone strategiche del territorio, con il supporto logistico del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sport e ambiente: entusiasmo dei cittadini e successo dell’iniziativa

Durante la giornata, caratterizzata da un clima di festa e partecipazione, i ragazzi hanno raccolto una notevole quantità di rifiuti, ma soprattutto hanno ricevuto sorrisi, incoraggiamenti e complimenti dai cittadini.

Alcuni passanti hanno persino consegnato direttamente rifiuti agli atleti, dimostrando un forte coinvolgimento della comunità.

Vince il gruppo Aguzzoli, ma il premio è per tutti

La “gara ecologica” è stata vinta dal team guidato da Timmy Aguzzoli insieme a Marco Di Marzo, Vittorio Spada e Gioele Sindoni, che hanno coinvolto i più giovani dell’Orsa Basket.

Tuttavia, la società ha deciso che il premio finale – una pizza insieme ai giocatori del Barcellona Basket – sarà esteso a tutti i partecipanti, come segno di riconoscimento collettivo.

Lo sport come veicolo di educazione e cambiamento

Con “DifferenziAmo Barcellona”, il Barcellona Basket dimostra di essere non solo un punto di riferimento sportivo, ma anche un attore sociale attivo e responsabile.

Il messaggio rivolto soprattutto ai giovani è chiaro:

“Amate Barcellona Pozzo di Gotto, rispettate l’ambiente e fate in modo che anche gli adulti lo rispettino”.

Futuro: nuove iniziative sociali in programma

La società è già al lavoro per organizzare ulteriori iniziative sociali e ambientali che verranno annunciate nelle prossime settimane.

Il Barcellona Basket 4.0 continuerà a rappresentare con orgoglio la città, dimostrando che lo sport può essere un mezzo concreto di educazione, inclusione e cambiamento positivo.