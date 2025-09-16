“Disertiamo il silenzio”, la serata di sensibilizzazione contro le guerre organizzata dalla Genius Loci

Venerdì 26 settembre 2025, presso i Giardini Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto, si terrà la serata di sensibilizzazione contro le guerre organizzata dall’Associazione culturale Genius Loci in collaborazione con altre associazioni del comprensorio, all’interno dei Giardini Oasi.

“Disertiamo il silenzio” è l’appello lanciato dalla Genius Loci e dal suo presidente Bernardo Dell’Aglio per una mobilitazione civica e culturale; vuole essere un momento di riflessione collettiva su quello che i quotidiani e i telegiornali riportano quotidianamente: distruzioni, guerre, stragi di civili, attentati, ventimila bambini uccisi, crisi umanitaria, deportazione, fame.

Un’escalation di guerre e terrore intorno a noi, con il rischio di un allargamento del conflitto, ma anche una coltre di indifferenza che sembra toccarci poco o per nulla. E poichè il “silenzio” è complice, l’iniziativa del circuito culturale mira, almeno per una sera, a disertarlo.

A beneficio di coloro che non leggono più un quotidiano o non si informano, esponenti del mondo culturale leggeranno, in modo provocatorio, articoli di vari quotidiani nazionali dedicati alle tante guerre intorno a noi per dare voce a chi non ce l’ha più e a chi non può più gridare,

Lo spazio di partecipazione della serata sarà inoltre dedicato a vari interventi, a delle performance teatrali sul tema della guerra e a poesie, dimenticate, delle due guerre che oggi tornano drammaticamente attuali.