Derby di fuoco al “Salmeri”: la Nuova Igea Virtus rimonta il Milazzo e strappa un 2-2 di carattere

Derby emozionante e cuore giallorosso al “Marco Salmeri” di Milazzo. La Nuova Igea Virtus conquista un prezioso pareggio (2-2) nel derby tirrenico contro i mamertini, mostrando orgoglio e carattere nonostante l’inferiorità numerica. Una partita intensa, vibrante e seguita da un grande pubblico, con circa 1.500 spettatori sugli spalti, anche se i tifosi barcellonesi hanno potuto contare solo su 100 tagliandi disponibili.

Primo tempo difficile: Milazzo avanti 2-0

La partita si apre con i giallorossi che cercano di imporre il proprio gioco, ma il Milazzo è più cinico. Al 13’ Cassaro porta in vantaggio i rossoblu con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. L’Igea fatica a reagire e al 37’ un fallo in area di Samake regala ai padroni di casa un rigore trasformato da Giunta con precisione sotto la traversa. Si va così al riposo sul 2-0, con la Nuova Igea apparsa troppo lenta nella costruzione e i mamertini bravi a sfruttare le disattenzioni difensive.

Ripresa da leoni: Samake e Calafiore ribaltano il derby

Al rientro dagli spogliatoi il tecnico Marra cambia assetto e inserisce forze fresche. Nonostante l’espulsione di Maltese che complica i piani giallorossi, la reazione è straordinaria.

Al 72’ Joao Pedro sfonda sulla destra e mette in mezzo per Samake, che non sbaglia e accorcia le distanze. Pochi minuti dopo, al 77’, esplode la gioia della gradinata ospite: Claudio Calafiore si presenta sul punto di battuta di una punizione dal limite e lascia partire un siluro sotto l’incrocio che non lascia scampo a Mileto. È il 2-2 che gela il “Salmeri” e accende l’entusiasmo dei tifosi barcellonesi.

Orgoglio Igea: un punto che vale

Nel finale forcing del Milazzo, ma l’Igea tiene botta con coraggio, guidata da un Calafiore in versione leader e da un Samake instancabile. Dopo 95 minuti di battaglia il derby finisce in parità, con i giallorossi che escono dal campo tra gli applausi della loro gente.

Un pareggio che sa di vittoria, perché maturato in trasferta, in un derby infuocato e in inferiorità numerica. La Nuova Igea Virtus dimostra di avere carattere e qualità, restando imbattuta dopo due giornate e a quota 4 punti in classifica, a pari merito con le prime.

Risultati 2ª giornata – Serie D Girone I

Acireale – Savoia 1-1

Athletic Club Palermo – Vigor Lamezia 2-1

Città di Gela – Ragusa 2-0

Enna – Vibonese 2-2

Milazzo – Nuova Igea Virtus 2-2

Paternò – Gelbison 0-0

Reggina – Nissa 1-0

Sambiase – Castrum Favara 1-1

Sancataldese – Messina 1-3

Classifica dopo la 2ª giornata

Città di Gela, Gelbison, Nuova Igea Virtus, Vibonese, Castrum Favara, Athletic Club Palermo 4;

Reggina, Vigor Lamezia 3;

Enna, Milazzo, Savoia Torre Annunziata 2;

Acireale, Nissa, Paternò, Ragusa, Sambiase 1;

Sancataldese 0;

Messina -10 (14 punti di penalizzazione).