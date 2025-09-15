Clio Sottile trionfa al German Open di Amburgo: oro per la giovane atleta barcellonese

Inizio di stagione da sogno per la Tiger’s Den dei fratelli Giuseppe e Fabio Sottile. Al German Open di Amburgo, uno dei tornei internazionali più prestigiosi, la palestra barcellonese porta a casa un successo storico grazie a Clio Sottile, che conquista la medaglia d’oro a soli 14 anni.

Oro per Clio Sottile: la giovane atleta domina ad Amburgo

Clio Sottile, già conosciuta per i suoi successi nonostante la sua tenerissima età, ha confermato il suo straordinario talento. Partita come una delle quattro teste di serie grazie ai successi ottenuti in questo inizio di stagione (già tre medaglie vinte), ha superato con determinazione tutte le avversarie:

al primo turno ha battuto la belga Maud Vannbroukx ;

al secondo l’olandese Polina Apanas ;

in semifinale la nazionale belga Noa Beckers , terza testa di serie;

in finale la forte turca Nehir Tekin, sconfitta con un netto 2-0 (il secondo round vinto addirittura per point cut, con oltre 12 punti di distacco).

Al termine dell’incontro, Clio ha festeggiato con il giro di campo col tricolore, l’abbraccio con lo zio-coach Fabio e con il padre Giuseppe e le lacrime di gioia tra gli applausi del pubblico e dei familiari.

Le altre prestazioni della Tiger’s Den

Buoni risultati anche dagli altri atleti in gara:

Giuseppe Barbaro , al debutto nella categoria 41 kg, ha eliminato la testa di serie numero 3 prima di arrendersi di misura al secondo turno;

Elena Fazio ha superato con facilità il primo incontro, fermandosi poi contro la tedesca Dina Kamandi , numero 2 del ranking;

Ninitto Perroni ed Elison Russo hanno pagato rispettivamente il gap di peso e un affaticamento muscolare.

Peppe Foti si ferma ai quarti tra i Senior

Nella seconda giornata, dedicata alle categorie Senior, ottima prova per Peppe Foti. Dopo aver superato il danese Sonil Jamshidi e lo sloveno Domen Molj, numero 4 del ranking, l’atleta barcellonese ha ceduto solo ai quarti contro il greco Konstantinos Dimitropulis al termine di un match equilibrato e molto tattico.

Le parole del Maestro Sottile

Grande soddisfazione da parte del Maestro Giuseppe Sottile, che commenta così il trionfo:

“Da padre e da tecnico sono entusiasta del risultato di Clio. Significa che, insieme a mio fratello Fabio e a tutto lo staff, stiamo lavorando bene e investendo in modo corretto. I sacrifici sono enormi, sia per i ragazzi che si allenano mentre i coetanei sono al mare, sia per le famiglie che sostengono spese importanti. Sono soddisfatto anche delle prestazioni degli altri atleti, in particolare di Peppe Foti, che ha dimostrato di poter ambire a un sogno grande: le Olimpiadi”.

Un futuro luminoso per lo sport barcellonese

Con l’oro di Clio Sottile e le buone prestazioni di tutto il team, la Tiger’s Den conferma il suo ruolo di eccellenza nello sport siciliano, portando Barcellona Pozzo di Gotto alla ribalta internazionale.