Suicidio in carcere: prevenzione, intervento e reinserimento sociale al centro del dibattito

Nel pomeriggio di ieri10 settembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, si è tenuto presso il Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto l’incontro dal titolo “Suicidio e Carcere: prevenzione, intervento e reinserimento sociale”, organizzato dall’Osservatorio Violenza e Suicidio (O.V.S.), dal Comune di Barcellona P.G., dal Campus Crescita e dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G..

L’evento si è aperto con i saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, che ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema del disagio psichico e del rischio suicidario all’interno degli istituti penitenziari.

Sono seguiti gli interventi di Sonja Grasso (psicologa, presidente Campus Crescita e O.V.S.), che ha ribadito l’impegno dell’Osservatorio nella sensibilizzazione sociale e nell’attenzione alle azioni all’interno di un contesto rieducativo, all’ascolto empatico e all’operare scientemente degli operatori e dell’ avvocatessa Rosa Nastasi e della Presidente dell’Ordine Avvocati di Barcellona P.G. Mara Correnti, che hanno evidenziato il ruolo del diritto e delle istituzioni forensi nel garantire la tutela dei detenuti.

La discussione è stata moderata da Valentina Sabino, responsabile area psicologica O.V.S. Distretto Sicilia Milazzo, con il supporto metodologico della dott.ssa Ilaria Chirico (pedagogista O.V.S.), che ha introdotto la tavola rotonda.

Relazioni

La tavola rotonda ha visto la partecipazione di autorevoli relatori:

Giuseppe Verzera , Procuratore Capo di Barcellona P.G., ha illustrato i profili giuridici e penali legati al fenomeno, soffermandosi sulle criticità del sistema penitenziario e valorizzando anche le virtù di un sistema che mira alla rieducazione e reintegrazione del reo nella società.

Dott.ssa Taiani Romina , direttrice della Casa Circondariale di Barcellona P.G., ha raccontato le difficoltà quotidiane della gestione penitenziaria, sottolineando i percorsi di prevenzione messi in atto negli istituti. Nel suo intervento la direttrice ha posto l’attenzione su come la struttura in cui risiede la Casa Circondariale di Barcellona, per la sua storia, sia un luogo privilegiato, pieno di giardini e luoghi in cui è possibile dedicarsi a momenti ricreativi, in cui vengono sventati tantissimi episodi di suicidio, ribadendo poi che le responsabilità relative alle vite dei detenuti pesano su tutta la società: “Tutta la società deve farsi carico di questi drammi, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che lì dove le agenzie educative falliscono (famiglie, scuole, chiesa, ecc.), gli operatori non possono intervenire quando i soggetti sono cresciuti e hanno già commesso dei reati. Non sempre il sistema rieducativo riesce a rieducare”.

Ass. Roberto Molino , rappresentante dei servizi sociali comunali, ha illustrato le misure di sostegno per il reinserimento sociale dei detenuti al termine della pena.

Dott. Filippo Santoro , responsabile del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 27, ha parlato delle sinergie tra sanità, servizi sociali e giustizia per prevenire l’isolamento dei detenuti fragili.

Don Josef Ellul, sacerdote e custode della Vita: Speranza oltre il buio, ha portato una testimonianza spirituale, ricordando come il recupero della persona passi anche da un percorso umano e di fede.

Conclusione e dibattito

La parte finale dell’incontro è stata dedicata al dibattito con il pubblico, durante il quale sono emerse proposte concrete per migliorare le condizioni di vita in carcere: potenziamento delle figure psicologiche e pedagogiche, maggiore collaborazione tra istituzioni, formazione specifica del personale penitenziario e sostegno ai detenuti nel percorso di reinserimento.

L’evento si è concluso con l’impegno congiunto degli enti promotori a proseguire il lavoro di sensibilizzazione e a trasformare le riflessioni emerse in azioni concrete di prevenzione e supporto.

La conclusione e l’appello degli addetti ai lavori