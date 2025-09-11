Barcellona Basket: la squadra accoglie Gioele Sindoni

Barcellona Basket è lieta di accogliere in squadra Gioele Sindoni: classe 2007, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, vestirà la maglia numero 12.

Cresciuto nelle giovanili di Alias Barcellona, ha poi seguito il suo percorso con gli Svincolati Milazzo, disputando i campionati Under 17 e 19 Eccellenza.

Nella scorsa stagione ha collezionato sette presenze in Serie C con gli Svincolati, prima di passare in Serie D con la Pallacanestro Barcellona. Ora è pronto a regalare energia, entusiasmo e talento alla squadra giallorossa.