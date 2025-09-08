La Nuova Igea Virtus conquista i tre punti nella sfida casalinga contro la Sancataldese

La Nuova Igea Virtus conquista tre punti nella prima partita di campionato disputata al D’Alcontres Barone contro la Sancataldese, in una partita molto sofferta che regala comunque la vittoria alla formazione casalinga.

Dopo un ottimo primo tempo in cui la Nuova Igea non lascia scampo agli avversari con le tre reti segnate dal Capitano Della Guardia al 3′, Di Mino ’46 e Samake 47′, nel secondo tempo la difesa non riesce a tenere, permettendo alla squadra avversaria di accorciare le distanze con i due gol di Castro al ’38 e al ’40. Una partita che ha suscitato emozioni forti nei 2000 spettatori accorsi allo Stadio D’Alcontres Barone.

Finisce, invece, con un pareggio 1-1 la partita del Milazzo contro il Nissa. Domenica 14 settembre le due squadre si affronteranno in un derby, che si preannuncia molto agguerrito, allo stadio “Marco Salmeri” della città mamertina.

Nuova Igea Virtus-Sancataldese 3-2

Marcatori Nuova Igea Virtus: Della Guardia 3′, Di Mino 46′, Samake 47′

Sancataldese: Castro 38’st e 40′ st (ST)

Nuova Igea Virtus: De Falco, Maggio, Maltese, Della Guardia, Cess, Balsano, Pedro, Cardinale, Squillace, Samake, Di Mino. Allenatore Marra

Sancataldese: La Cagnina, Pisciotta, Ferrigno, Calabrese, Viglianisi, Castro, Iddirissou, Chironi, Sidone, Viscuso, Lo Iacono. Allenatore Pidatella

Arbitro: Buzzone di Enna

Spettatori: 2000 circa