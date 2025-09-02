Cambio al vertice della ASD Duilia Barcellona: la presidenza passa a Dominga Pirri

Novità importanti in casa ASD Duilia Barcellona. L’assemblea dei soci ha eletto come nuova presidente la Prof.ssa Dominga Pirri, che raccoglie il testimone dal Prof. Aldo Iraci, figura storica dell’atletica barcellonese e punto di riferimento per oltre vent’anni. Iraci, riconosciuto unanimemente per l’impegno e la dedizione mostrati nella crescita della società, è stato nominato Presidente Onorario, un titolo che suggella il suo lungo percorso dirigenziale.

La scelta della nuova presidente rappresenta una svolta “rosa” che ben interpreta lo spirito e i valori della Duilia: passione, sacrificio, entusiasmo e grinta, le stesse qualità che caratterizzano il mondo dell’atletica e che costituiscono le basi solide su cui la società ha costruito i propri successi.

Riconfermato in blocco lo staff tecnico e associativo, a garanzia della continuità e della qualità del lavoro svolto negli ultimi anni.

Emanuele Torre

Vice Presidente

Starter e Giudice Regionale

Fiduciario Tecnico Provinciale

Allenatore Atletica Leggera

Referente attività Assoluta

Gruppi:

Ragazzi (età 12-13 anni)

Cadetti (14-15 anni)

Assoluti (16 +)

Istruttore e Super Visore FISDIR

Gruppo Atleti “Speciali”

Preparatore concorsi FF.AA.

Valentino Marchetta

Consigliere e Socio Asd

Atleta

Istruttore Atletica Leggera

Referente Attività Giovanile

Giudice Di Gara

Gruppi:

Ragazzi (età 12-13 anni)

Cadetti (14-15 anni)

Assoluti (16 +)

Preparatore concorsi FF.AA.

Rossella Campo

Consigliere e Socio Asd

Responsabile di Segreteria

Giudice di Gara

Giuseppe La Rosa

Istruttore Atletica Leggera

Giudice di Gara

Gruppo Paperini-Esordienti 6 (età 5-6-7 anni)

Maria Pia Isgró

Istruttore Atletica Leggera

Gruppo Paperini-Esordienti 6

(Età 5-6-7 anni)

Allenatore e Referente FISDIR

Gruppo Atleti Speciali

(Allenamenti individuali e di Gruppo)

Laura La Malfa

Istruttore Atletica Leggera

Giudice di Gara

Gruppo Esordienti 8 (età 8-9 anni)

Valentina Bucca

Atleta

Aspirante Istruttore

Gruppo Paperini- Esordienti 5

(Età 5-6-7 anni)

Chi è la nuova presidente

La Prof.ssa Dominga Pirri è da sempre vicina al mondo dello sport e dell’educazione giovanile. Conosciuta per la sua professionalità e la capacità di trasmettere motivazione e senso di appartenenza, si pone come obiettivo quello di rafforzare il vivaio e potenziare le attività giovanili, senza dimenticare il ruolo sociale che l’atletica ha sempre avuto nella comunità barcellonese.

Laureata all’Isef di Palermo, attualmente Insegnante di scienze motorie presso l’ist tec industriale “E. Majorana” di Milazzo

Fin da giovane è sempre stata una sportiva a 360º; dal basket (con la Libertas Barcellona e San Filippo del mela) al calcio a 11 (con la PELORO PLAST -Valle del mela VENETICO) e calcio a 5 (con l’ORSA campionessa regionale 2010/11) oltre ad avere numerosi attestati fitness che le hanno permesso negli anni di essere molto noto negli ambienti delle palestre: Istruttrice di Nuoto e di Acquagym e TRAINER DI CRC DI 3*LIVELLO E TRAINER DI MOBILITY

Grazie alla dedizione per l’atletica leggera delle figlie Giulia , Valentina ed Elisa decide di intraprendere il percorso di istruttore di atletica leggera a cui gli è stata affidato l’incarico di allenare le categorie giovanili dai 10 agli 11 anni. Una vera e propria forza della natura Dominga che associa cuore passione e

Oltre al suo nuovo ruolo di Presidente, la Prof.ssa Pirri è anche Istruttore di Atletica Leggera con il Gruppo Esordienti 10 (età 10-11 anni) e Istruttrice CSEN CRC-GAG-TOTAL BODY

(Tutte le età)

“Accolgo questo incarico con grande entusiasmo e responsabilità – ha dichiarato Pirri – convinta che lo sport sia uno straordinario strumento di crescita, di aggregazione e di educazione ai valori”.

Con il nuovo corso, la ASD Duilia Barcellona punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama atletico provinciale, siciliano e nazionale guardando con fiducia al futuro e alla valorizzazione dei tanti giovani talenti del territorio.