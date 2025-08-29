Filming Italy Venice Award: il Premio dedicato alle donne alla Mostra del Cinema di Venezia

Il 31 agosto 2025 avrà luogo presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia la nuova edizione del Filming Italy Venice Award, in cui Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico Filming Italy Award, annuncerà tutti i premiati di quest’anno. Il Premio viene realizzato durante la 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. “Rivolgo un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, al Direttore Alberto Barbera, per il continuo supporto e la sensibilità con cui accoglie ogni anno il nostro progetto, contribuendo a farlo crescere in prestigio e visibilità, e a tutti gli esponenti della giuria di qualità, che rappresentano davvero le eccellenze della cinematografia italiana” ha dichiarato la direttrice artistica.

Il Filming Italy è dedicato alle donne e a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici e produttrici che quotidianamente lottano per affermare la propria voce in questo mondo. Saranno numerose le donne premiate e, inoltre, l’ambasciatrice di questa nuova edizione sarà Da’Vine Joy Randolph, una delle protagoniste del panorama cinematografico contemporaneo, premiata con numerosi riconoscimenti internazionali (tra cui l’Oscar, il Golden Globe, il BAFTA e il SAG Award come miglior attrice non protagonista per The Holdovers). Il ruolo di madrina è stato, invece, affidato all’intensa e magnetica Matilde Gioli, una delle interpreti più carismatiche della serialità e del cinema italiano.

Presidente onorario del premio sarà Franco Nero. Icona indiscussa del cinema italiano e internazionale, l’attore sarà premiato dalla Camera di Commercio di Hollywood con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures a febbraio 2026, in occasione proprio della undicesima edizione del Filming Italy Los Angeles.

Ecco tutti i vincitori delle varie categorie che riceveranno il Filming Italy Venice Award: ad Alicia Silverstone il Filming Italy International Award; a Ferzan Özpetek il Filming Italy Best Director Venice Award per il film Diamanti; Franco Nero consegnerà il Filming Italy International Award a Da’Vine Joy Randolph; a Margherita Buy il Filming Italy Venice Achievement Award; a Can Yaman il Filming Italy International Award; a Christian Clavier il Filming Italy Venice Achievement Award; a Emanuela Fanelli il premio come Miglior attrice non protagonista in una commedia per Follemente; a Claudio Santamaria il premio come Miglior attore protagonista in un film biografico per Il Nibbio; a Valentina Cervi il premio Donne del cinema italiano; a Donatella Finocchiaro il premio come Miglior attrice protagonista in un film biografico per L’amore che ho; a Barbara Chichiarelli il premio come Miglior attrice protagonista in una serie tv per M – Il figlio del secolo; a Fabrizio Gifuni il premio come Miglior attore protagonista in un film drammatico per Il tempo che ci vuole; a Giacomo Giorgio il premio come Miglior attore protagonista in una serie tv per Belcanto; ad Alessandro Siani il Filming Italy Venice Award per il suo film Io e te dobbiamo parlare; a Rocco Papaleo il premio come Miglior attore non protagonista in una commedia per Follemente; a Rocío Muñoz Morales il Premio speciale per il teatro per i suo spettacoli Il cappotto di Janis e Contrazioni pericolose; a Sergio Castellitto il Filming Italy Venice International Award per Conclave; a Nino Frassica il premio come Miglior attore protagonista in una commedia per Arrivederci tristezza; a Paola Minaccioni il premio Donne del cinema italiano per la sua interpretazione nel film Diamanti; a Sebastiano Pigazzi il Filming Italy Venice Award Young Generation per la serie tv internazionale And Just Like That; a Marco Giallini il premio come Miglior attore protagonista in un film drammatico per La città proibita; ad Alessio Boni il Premio speciale per il suo spettacolo teatrale Iliade – Il gioco degli dei; a Carlo Buccirosso il premio come Miglior attore non protagonista in una serie tv per Imma Tataranni; a Damiano e Fabio D’Innocenzo il premio come Miglior regia per una serie tv per Dostoevskij; a Francesco Di Leva il Filming Italy Venice Award per Familia; a Martina Scrinzi il premio come Miglior attrice protagonista in un film drammatico per Vermiglio; a Mariam Battistelli il Filming Italy Venice Award per il film The Opera; a Bille August il premio per la Miglior regia di una serie tv per Il conte di Montecristo; a Dino Abbrescia il Premio speciale per 10 giorni con i suoi; a Susy Del Giudice il Premio speciale per Nero; a Giovanni Esposito il Filming Italy Venice Award per Io e te dobbiamo parlare; a Martina Tinarelli il premio Filming Italy Social Impact Award.

Tra gli altri premi speciali di questa edizione: a Piero Pelù il Filming Italy Music Career Award; a Micaela Ramazzotti il premio in collaborazione con FESTINA come Miglior attrice protagonista in una commedia per 30 notti con il mio ex; ad Ambra Angiolini il premio Donne del cinema italiano in collaborazione con ROSATO per il suo ultimo film Afrodite; a Martina Iacomelli il premio in collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, e sarà premiata dalla Presidente Gabriella Buontempo; a Iginio Straffi il Filming Italy Producer Italian Award; a Federica Luna Vincenti il Filming Italy Producer Italian Award per il film Eterno Visionario; a Roberto Proia il Filming Italy Producer Italian Award e il premio per la Miglior sceneggiatura per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa; a Guglielmo Marchetti il Filming Italy Producer Italian Award per il film Il Nibbio.

La giuria di qualità è composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; Maria Pia Ammirati, Responsabile della Direzione di Rai Fiction; Giampaolo Letta AD e Vicepresidente Medusa Film; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA; Maria Giuseppina Troccoli, Commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission; Massimiliano Orfei, Presidente di Piper Film; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Simone Gialdini, Direttore Generale di ANEC; Federica Lucisano, AD di Lucisano Media Group SpA e produttrice cinematografica; Chiara Sbarigia, Presidente di APA – Associazione Produttori Audiovisivi; Francesco Gesualdi, Direttore di Fondazione Marche Cultura e Responsabile di Marche Film Commission; Flavio Natalia, Direttore di Ciak.

Il Filming Italy Venice Award è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con il mensile CIAK.

Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

Durante la serata di premiazione verrà inoltre consegnato il premio in collaborazione con Panalight del valore di ottomila euro al cortometraggio Maccarìa di Giulia Minella, presentato da Women in Film, Television & Media Italia all’ultima edizione del Filming Italy Sardegna Festival.

