Suicidi in carcere: intervista al Procuratore Verzera

Un nuovo drammatico suicidio nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto — il terzo in sei mesi — riaccende i riflettori sulle condizioni della struttura. Il Procuratore della Repubblica Giuseppe Verzera ha lanciato un urgente appello al Ministero della Giustizia, evidenziando criticità strutturali, carenza di personale e assenza di adeguati strumenti di prevenzione.

Nell’intervista a 24live, Verzera racconta con chiarezza e forza le ragioni della sua segnalazione e l’esigenza di un intervento istituzionale immediato per garantire sicurezza e dignità in carcere.

Guarda l’intervista