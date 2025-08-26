Barcellona Basket: definito il calendario di allenamenti congiunti e tornei pre campionato

Barcellona Basket comunica di aver definito il calendario di allenamenti congiunti e tornei pre campionato:
Le amichevoli
- Sabato 30 agosto la squadra sarà a Piazza Armerina per l’amichevole con la Siaz in programma alle ore 18:30;
- Sabato 6 settembre alle ore 18:00, ospiterà al PalAlberti la Dierre Reggio Calabria.
I Tornei
Il primo torneo della stagione si svolgerà nelle giornate dell’11 e 12 settembre al “PalaMilone” di Milazzo. La squadra sarà impegnata nel memorial dedicato al compianto Salvo Sottile, con la partecipazione di Svincolati Milazzo, Orlandina Basket e Siaz Piazza Armerina.
Il 19 e 20 settembre invece, la squadra parteciperà nel Torneo Sant’Ambrogio a Reggio Calabria, al quale prenderanno parte anche la Viola Reggio Calabria, Bim Bum Rende e Academy Catanzaro.