Barcellona Basket: definito il calendario di allenamenti congiunti e tornei pre campionato

Barcellona Basket comunica di aver definito il calendario di allenamenti congiunti e tornei pre campionato:

Le amichevoli

  • Sabato 30 agosto la squadra sarà a Piazza Armerina per l’amichevole con la Siaz in programma alle ore 18:30;
  • Sabato 6 settembre alle ore 18:00, ospiterà al PalAlberti la Dierre Reggio Calabria.

I Tornei

Il primo torneo della stagione si svolgerà nelle giornate dell’11 e 12 settembre al “PalaMilone” di Milazzo. La squadra sarà impegnata nel memorial dedicato al compianto Salvo Sottile, con la partecipazione di Svincolati Milazzo, Orlandina Basket e Siaz Piazza Armerina.

Il 19 e 20 settembre invece, la squadra parteciperà nel Torneo Sant’Ambrogio a Reggio Calabria, al quale prenderanno parte anche la Viola Reggio Calabria, Bim Bum Rende e Academy Catanzaro.

