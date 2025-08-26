Baia Events, successo per la rassegna musicale al Lido Baiadera: grande chiusura con Alessio Bondì e Andrea Sposari

Redazionale

Si è conclusa con un grande successo la rassegna musicale Baia Events, organizzata dal Lido Baiadera e seguita passo dopo passo dai lettori di 24live, tra i media partner dell’iniziativa.

L’ultimo appuntamento, tra i più partecipati dell’intera stagione, ha visto protagonisti il cantautore siciliano Alessio Bondì, tra le voci più originali della nuova scena musicale, e l’artista Andrea Sposari, che ha arricchito la serata con un’installazione di forte impatto emotivo.

Una rassegna che ha animato l’estate a Oliveri

La rassegna Baia Events ha rappresentato uno dei momenti culturali e di intrattenimento più seguiti dell’estate di Oliveri. Nel corso delle diverse serate, il Lido Baiadera ha ospitato artisti emergenti e nomi già affermati, offrendo al pubblico un programma variegato che ha unito musica dal vivo, mare e socialità.

Il format si è rivelato vincente, trasformando la location in un punto di riferimento per chi cercava non solo relax e divertimento balneare, ma anche esperienze culturali e musicali, in particolare, di qualità.

L’ultima serata con Alessio Bondì e Andrea Sposari ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermando il crescente interesse verso eventi che uniscono talento artistico e atmosfera unica a due passi dal mare.

Gli scatti a cura di Santi Catanesi

Gli scatti a cura di Ylenia Milici

Il successo indiscusso del duo della penultima serata

L’ultimo appuntamento è arrivato dopo il giorno prima, il 22 agosto, quando il duo Tony Canto e Turè Muschio ha emozionato il pubblico del Lido Baiadera, alternandosi in poesie cantate e pezzi di grandi autori. Il coinvolgimento è stato tanto in entrambe le serate e il successo indiscusso.

L’intervista finale con Francesco Scardino

Per tracciare un bilancio della rassegna, 24live ha intervistato Francesco Scardino, titolare del Lido Baiadera e ideatore del progetto Baia Events.