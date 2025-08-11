Padel giovanile: trionfo del Barcellona Sport Village al torneo Next Gen Sicilia di Patti

Successo per i giovani atleti barcellonesi Davide e Gabriele Siracusa e Vito Catanesi. Finale tutta barcellonese con Mattia Gitto, non tesserato per il club, protagonista insieme ai talenti del vivaio.

Giornata indimenticabile ieri per il vivaio del Barcellona Sport Village, impegnato a Patti nella tappa del circuito Next Gen Sicilia di padel giovanile. I giovani atleti hanno portato a casa risultati di grande prestigio, confermando la crescita del settore giovanile del club.

Davide e Gabriele Siracusa (classe 2012) hanno conquistato il primo posto nella categoria Under 14, vincendo tutte e tre le partite disputate, e il secondo posto nella categoria Under 16, dove si sono misurati con avversari fino a tre anni più grandi, cedendo solo in una delle quattro sfide affrontate.

Ottima prestazione anche per Vito Catanesi (classe 2013), che in coppia con Mattia Gitto (classe 2011, non tesserato per il Barcellona Sport Village) ha raggiunto il secondo posto nell’Under 14, arrendendosi solo al super tie-break di una combattutissima finale contro i gemelli Siracusa, chiusa con il punteggio di 10-7.

Una finale tutta “made in Barcellona” che riempie di orgoglio la società e gli appassionati locali.

“Un applauso ai nostri atleti e al nuovo padel coach Gonzalo ‘Zurdo’ Mascambroni, che li ha allenati con passione e accompagnati in questa avventura” – commenta la dirigenza del Barcellona Sport Village – “Il nostro obiettivo è continuare a investire nel settore giovanile per far crescere nuovi talenti.”

Il Barcellona Sport Village, già punto di riferimento anche per il tennis sotto la guida del maestro Carmelo Torre, annuncia che a settembre riprenderanno i corsi di scuola padel. A breve saranno comunicate tutte le informazioni per le iscrizioni, invitando giovani e adulti a cimentarsi o perfezionarsi in questo sport in forte crescita.