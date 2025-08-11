Barcellona: approvato il progetto per un nuovo pozzo a Maloto, potenziata la rete idrica per Gala e Cannistrà

La Giunta Calabró dà il via libera alla costruzione del “Pozzo Praga”, secondo nuovo impianto dopo quello di Sant’Andrea, per garantire un servizio idrico più efficiente alle contrade collinari.

Barcellona Pozzo di Gotto – La Giunta Comunale guidata dal sindaco Pinuccio Calabró ha approvato il progetto esecutivo “Nuova Praga”, un intervento strategico per il potenziamento della rete idrica nelle contrade di Maloto, Gala e Cannistrà.

Il nuovo pozzo garantirà una portata aggiuntiva di 1.200 litri al minuto, migliorando in modo significativo la fornitura d’acqua in zone storicamente soggette a carenze. L’opera sfrutterà la portata già disponibile dal pozzo “Praga” (1.000 litri al minuto) integrandola con ulteriori 200 litri al minuto provenienti dalla sorgente Silipigni.

“Si tratta di un passo fondamentale atteso da molti anni” – ha dichiarato il sindaco Calabró – “La costruzione dei due nuovi pozzi, quello di Sant’Andrea nel 2023 e ora quello di Maloto, rientra negli obiettivi di un uso più efficiente e razionale delle risorse idriche, offrendo un servizio migliore ai cittadini.”

Il “Pozzo Praga” è il primo degli interventi finanziati dalla Protezione Civile, con il sindaco in qualità di soggetto attuatore. L’opera permetterà di alleggerire il carico sul pozzo “Due Mulini” e di rafforzare la rete idrica a servizio anche delle aree di Santa Venera e Nasari.

Il piano complessivo, del valore di 671 mila euro, prevede ulteriori lavori nelle zone di Femminamorta, Saia Riti, San Paolo e Cannistrà, confermando l’impegno dell’amministrazione nella risoluzione delle criticità idriche che interessano diversi quartieri della città.

Con l’avvio di questo progetto, Barcellona Pozzo di Gotto compie un ulteriore passo verso un servizio idrico stabile ed efficiente, a beneficio di tutta la comunità.