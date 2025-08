Luca Madonia incanta il Lido Baiadera. Sabato 9 agosto arriva Mario Venuti

Continua l’estate di Oliveri con il programma “Baia Events” del Lido Baiadera.

La musica d’autore ha fatto tappa lo scorso sabato al Lido Baiadera con l’esibizione di Luca Madonia, ospite d’eccezione del cartellone estivo Baia Events 2025. Un concerto intimo e coinvolgente, che ha portato sul palco brani iconici della carriera del cantautore catanese – dagli anni con i Denovo fino ai successi da solista – mescolati a riflessioni, aneddoti e sonorità leggere ma mai banali.

Ai microfoni di 24live, l‘intervista esclusiva con Luca Madonia, che ci ha raccontato il rapporto con la sua musica, il legame con la Sicilia e le emozioni della serata vissuta al Baiadera. Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più autentico di un artista che ha segnato la storia della musica italiana con stile, poesia e coerenza.

Prossimo appuntamento: Mario Venuti live sabato 9 agosto

Il viaggio musicale del Baia Events 2025 prosegue sabato 9 agosto con un altro protagonista assoluto del cantautorato italiano: Mario Venuti. L’artista siracusano, già voce e anima dei Denovo e autore di successi come “Crudele”, “Veramente”, “Mai come ieri” e “Un altro posto nel mondo”, si esibirà in un live ricco di energia e suggestioni mediterranee.

Una serata tra ritmo, poesia e raffinatezza, che porterà sulla spiaggia del Lido Baiadera la bellezza della musica dal vivo sotto le stelle.

Baia Events 2025 si conferma anche quest’anno una rassegna capace di unire qualità artistica, atmosfera e valorizzazione del territorio. Un appuntamento fisso per chi ama la buona musica e le emozioni semplici ma autentiche.