Dopo il debutto, oggi il secondo appuntamento del Castroreale Jazz

Un’apertura trionfale quella della rassegna “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025”, che ha debuttato con il Castroreale Jazz Festival, il quale quest’anno compie venticinque anni di vita. Organizzata dalla Pro Loco Artemisia, in collaborazione con il Comune di Castroreale, è stata inserita nel cartellone della prima edizione di Borghi e Monti d’aMare Festival 2025.

Successo oltre le aspettative per la prima serata del Castroreale Jazz

L’inaugurazione della 25esima edizione del Castroreale Jazz ha registrato un grandioso successo: la strepitosa esibizione della pianista statunitense Rachel Z, accompagnata da Omar Hakim alla batteria e Jonathan Toscano al contrabasso, ha trascinato il pubblico di Piazza Pertini in uno spettacolo coinvolgente e sofisticato. Adesso si pensa a questa sera, a partire dalle ore 18:30, con l’eccentrica Conturband, che promette di animare le piazze e le viuzze del borgo con energia, street jazz e la potenza di quattordici componenti.

Approfondimento culturale e musicale e degustazioni tipiche

Previsto sempre per questa sera, alle 19:15 in Piazza delle Aquile, il talk show sul tema “Tempo, suoni e territorio: Genius Loci” che avrà come relatori: Chiara Giuttari, Vicesindaco del Comune di Castroreale; prof.ssa Mariella Sclafani, Presidente Pro Loco “Artemisia”; dott.ssa Valentina Certo, Storia dell’arte e dott.ssa di ricerca di UniMe; Melina Trovato, Ufficio Turistico del Comune di Castroreale e Roberto Sauerborn, Direttore Generale Gal Tirrenico. A seguire il Cooking Show, alle ore 20:15 con il rinomato chef Tindaro Ricciardo, che guiderà tutte le tappe all’insegna della tradizione siciliana che si veste di Tirreno in un mosaico di profumi e sapori in “11 BOCCONI”.

Verso quattro serate imperdibili del Festival

1 agosto: Giambruno 4ET featuring Nicolas Folmer : il sassofonista siciliano insieme al trombettista francese per una serata di jazz contemporaneo;

: il sassofonista siciliano insieme al trombettista francese per una serata di jazz contemporaneo; 2 agosto: Francesco Cafiso e Mauro Schiavone ;

; 3 agosto: Fabrizio Bosso Quartet: il celebre trombettista torinese chiuderà il festival con un’esibizione carica di lirismo ed energia.

Tutti i concerti avranno luogo in Piazza Pertini e inizieranno alle ore 21.

L’Organizzazione, insieme alla Pro Loco “Artemisia”, invita cittadini, turisti ed appassionati di musica a partecipare numerosi alle prossime serate del Castroreale Jazz Festival.