Nuova Igea Virtus: il brasiliano João Pedro entra a far parte della squadra

La Nuova Igea Virtus comunica di aver inserito nella squadra il calciatore brasiliano João Pedro, centrocampista classe 1999, che si lega al club per un anno.

“Sono molto contento di arrivare in una piazza storica e prestigiosa – afferma Pedro -. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione del mister e dei compagni. Speriamo di fare un campionato importante come merita la piazza di Barcellona.”

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile belga del Waasland-Beveren, arriva in Italia in seguito all’accordo col Troina. Con oltre settanta presenze nel quarto campionato nazionale, João Pedro è un calciatore in grado di donare quantità e sacrificio al servizio della squadra.