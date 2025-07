Online il nuovo tg settimanale 24LiveNews

È online la nuova edizione del tg settimanale 24LiveNews, condotta dalla nostra caporedattrice Flaviana Gullì.

Dalla cronaca con le notizie che scuotono il territorio:

Dramma al Torrente Longano: proseguono le indagini sul corpo senza vita di una donna ritrovato in Via del Mare. Sentito Michelangelo Corica, noto come Dj Mike. Parlano gli avvocati.

Omicidio Pirri: fermato il padre Sebastiano. Il mistero si infittisce. Parola al difensore, avvocato Giuseppe Lo Presti.

Milazzo sotto shock: Giuseppe Cordici confessa l’omicidio del vicino di casa per un litigio sui confini.

Lutto cittadino a Barcellona P.G. per Simone e Mattia. Tutta la comunità si stringe attorno alle famiglie.

E ancora politica e attualità:

Sanità a Barcellona: riapre il pronto soccorso del Cutroni Zodda?

Ponte del Mela ancora fermo: tra disagi e silenzi.

Nicola Barbera eletto presidente regionale dei veterinari

Protesta a Terme Vigliatore: ambulanti chiedono la riapertura del mercato settimanale.

Eccellenze locali:

Cannistrà premiata alla Biennale Sicily Trinacria

Gold Hero Award al Lions Nino Levita

Nuovo direttivo AIGA Barcellona: guida Calogero Pisana

Sport:

Calciomercato Nuova Igea Virtus: nuovi volti, ambizioni alte; Basket Barcellona: si torna in Serie B, parola al presidente Russo

Tutti i dettagli nei nostri servizi. Seguiteci per approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale.