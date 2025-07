Online la nuova edizione del Tg settimanale 24Live News

Anche per questa settimana, arriva puntuale la rassegna delle notizie più importanti della settimana che riguardano Barcellona e dintorni.

L’edizione di oggi 13 luglio 2025, condotta dalla giornalista Cristina Saja, inizia dall’ultim’ora sul ritrovamento del cadavere di una donna nei pressi del torrente Longano in via del Mare, al fermo per l’omicidio di Angelo Pirri e al sequestro di oltre un milione di euro per bancarotta fraudolenta.

Spazio poi alla politica con l’intervista ad Antonio Dario Mamì del Movimento Città Aperta, che commenta la situazione di dissesto del Comune, e al tema rifiuti con il messaggio del vicesindaco Nicola Barbera.

Riflettori puntati anche sulla vita associativa del territorio: il Passaggio di Campana del Rotary Club Barcellona con l’intervista a Nicolò Mazzeo, le novità della stagione della Nuova Igea Virtus e l’impresa del giovane Alexsander Rossitto, campione di Subbuteo.