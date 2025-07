Nuova Igea Virtus, il capitano Giovanni Biondo lascia la squadra

La Nuova Igea Virtus comunica la separazione consensuale con il calciatore Giovanni Biondo, barcellonese e capitano nell’ultimo biennio in serie D.

Sette stagioni con la Prima squadra per oltre cento presenze in maglia giallorossa.

Tanti successi e soddisfazioni che hanno contribuito a legare ulteriormente il nome di Giovanni Biondo al club e ai tifosi.

La società, in tutte le sue componenti tecniche e dirigenziali, augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.

Di seguito, le parole di Giovanni Biondo: «Sono orgoglioso di avere indossato la maglia della squadra della mia città per così tanto tempo, specie negli ultimi tre anni, quelli del ritorno della Nuova Igea Virtus in serie D con il conseguimento dell’obiettivo salvezza con la fascia da capitano e gli straordinari successi nel campionato di Eccellenza e nella Coppa Sicilia. Ho condiviso con la società, la squadra, lo staff e i tifosi delle stagioni fantastiche, che porterò per sempre nel mio cuore».