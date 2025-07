FIGC LND Barcellona, Giuseppe Agrì è il nuovo delegato

Cambio nel segno della continuità ai vertici della Delegazione F.I.G.C. di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel corso del Galà di premiazione delle squadre vincitrici dei rispettivi campionati e dei premi disciplina, il Presidente regionale Sandro Morgana ha annunciato il nome del nuovo Delegato: Giuseppe Agrì, che subentra a Giuseppe Molino, recentemente nominato consigliere regionale.

Per Agrì si tratta di un meritato riconoscimento, frutto di anni di impegno e dedizione nel ruolo di segretario della Delegazione, dove ha sempre messo la propria esperienza al servizio delle società del territorio.

Accanto a lui, Placido Lanza è stato confermato come Vice Delegato, mentre la squadra sarà composta da Santo Calabrò, Francesco Conti, Antonino Giambò, Lorenzo Mondello, Paolo Spinella, e la new entry Massimiliano Melidone.

A ricoprire il ruolo di segretario è stato chiamato Sebastiano Accetta, mentre Franco Perdichizzi è stato confermato responsabile del settore calcio a 5.

A supporto del direttivo, opererà anche uno staff di collaboratori – tra cui Cristina Mazzeo e e Anna Maria Segreto – con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le attività della Delegazione.

Il neo Delegato Giuseppe Agrì ha dichiarato: “È naturale che questo nuovo incarico comporti una maggiore attenzione verso tutte le problematiche della nostra Delegazione. Come in passato, continuerò a mettermi a disposizione delle nostre società affiliate, offrendo massima disponibilità. Per me, cambia poco, affronterò questo nuovo ruolo con la stessa serietà e professionalità di sempre. Insieme a tutti i collaboratori, lavoreremo per far crescere ulteriormente l’attività della Delegazione.”