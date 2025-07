Barcellona Basket prima in graduatoria per il ripescaggio in Serie B Interregionale 2025/2026

Il Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha ufficializzato la graduatoria delle squadre riserva per il Campionato Maschile di Serie B Interregionale 2025/2026, redatta sulla base delle iscrizioni ricevute secondo l’art. 9 del Regolamento Esecutivo Gare.

Con grande orgoglio il Barcellona Basket ha comunicato ai tifosi e appassionati di basket che il Barcellona Basket, risulta primo nella graduatoria tra le aventi diritto al ripescaggio. Un risultato che premia il lavoro svolto dalla società e alimenta l’entusiasmo di un’intera comunità sportiva.

Ora non resta che attendere l’ufficializzazione definitiva delle composizioni dei campionati, attesa nei prossimi giorni. Nel frattempo, la società, in sinergia con coach Federico Cigarini, è già pienamente operativa sul mercato per costruire un roster competitivo in vista della stagione 2025/2026.

L’obiettivo è farsi trovare pronti, a prescindere dal campionato di appartenenza, per continuare a onorare al meglio i colori giallorossi e regalare nuove emozioni ai nostri sostenitori.