Paolo Puglia riceve il “Premio Trinacria Circolare e Impronta d’Autore” 2025 al Museo Epicentro

Grande successo per Paolo Puglia, premiato sabato 28 giugno 2025 nel suggestivo Giardino del Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto, in località Gala, con il prestigioso “Premio Trinacria Circolare 2025” e l’“Impronta d’Autore”.

Il Premio Trinacria Circolare, simbolo di arte e identità siciliana, è una mattonella in argilla bianca realizzata dallo scultore Nino Abbate, fondatore del Museo insieme a Salva Mostaccio. Sulla mattonella è inciso il simbolo della trinacria insieme a un testo poetico, a testimonianza del legame tra arte contemporanea e tradizione siciliana.

Durante la cerimonia, Paolo Puglia ha lasciato la sua “Impronta d’Autore”, impressa su una mattonella di argilla cruda (30×30 cm), che entra ufficialmente a far parte della collezione d’arte contemporanea su mattonelle del Museo Epicentro.

La serata è stata arricchita da un’intervista curata dal giornalista Alfredo Anselmo, che ha ripercorso la lunga carriera di Puglia davanti a un pubblico numeroso e partecipe. Tra gli interventi anche quelli di Melangela Scolaro, Pippo Messina e Tonino Privitera, mentre riprese video e fotografiche sono state realizzate da Gianluca Abbate.

Chi è Paolo Puglia

Paolo Puglia è uno dei nomi storici del panorama radiofonico siciliano. Disc-Jockey dagli anni Settanta, è editore di Radio Blu Italia e vanta un’intensa carriera come presentatore, organizzatore di eventi e voce radiofonica in emittenti come Radio Italia Uno Adelaide, 3BM Radio Melbourne, Radio Sicilia. Fondatore e direttore artistico dell’AID – Associazione Italiana Disk Jockey, ha ricoperto ruoli di rilievo anche come label manager e DJ per la Analogy Record Company.

Il Museo Epicentro e il Premio Trinacria Circolare

In apertura di serata, Nino Abbate e Salva Mostaccio hanno presentato la storia del Premio Trinacria Circolare, ricordando i tanti artisti e personaggi illustri che lo hanno ricevuto negli anni, tra cui il ciclista Francesco Moser e la soprano Katia Ricciarelli.

A sorpresa, Paolo Puglia ha donato ai fondatori del Museo un’opera d’arte realizzata da artisti australiani, arricchendo ulteriormente la collezione del Museo Epicentro, che si conferma un punto di riferimento per l’arte contemporanea a Barcellona Pozzo di Gotto e in tutta la Sicilia.

Il Premio Trinacria Circolare e l’Impronta d’Autore 2025 celebrano ancora una volta la cultura, la creatività e il valore della memoria artistica, portando il Museo Epicentro e Barcellona Pozzo di Gotto al centro della scena culturale internazionale.