Lions Club Barcellona: la campana passa a Pina Rita Bruno

Si è svolta sabato 20 giugno, nella cornice dell’Helios Garden di Terme Vigliatore, la Cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto. Al Presidente Alfredo Santanocita subentra la Vice Presidente, Pina Rita Bruno, che guiderà il Club a partire dall’1 luglio prossimo.

Nella sua puntuale relazione, il Presidente uscente ha ripercorso le numerose iniziative ed attività di servizio svolte nel corso dell’anno a sostegno del territorio, che hanno visto impegnati Officer e Soci del Club barcellonese e dei tre Club Satellite di Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e Terme Vigliatore.

La Presidente entrante ha brevemente tratteggiato il suo programma, sottolineando l’importanza della continuità delle attività che consente di avviare progetti importanti che investono anche più anni ed ha sottolineato quanto sia fondamentale la collaborazione dei Soci, ciascuno dei quali può dare un contributo significativo allo svolgimento dei tanti Service che i Lions svolgono a favore delle comunità.

Dopo il rituale “passaggio della campana” e lo scambio dei distintivi, gli interventi del Presidente della Zona 9 Yuri Paratore, del Presidente della Quarta Circoscrizione Antonino Levita, del Presidente del Distretto Leo Domenico Levita e della Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Mariella Sciammetta, che hanno manifestato grande apprezzamento per l’attività di servizio svolta dal Club.

Ha concluso la serata il Governatore Eletto, Diego Taviano, che ha ringraziato il Club per il proficuo ed intenso lavoro svolto nell’anno sociale che si avvia a conclusione, auspicando per il futuro un rafforzamento dei vincoli di amicizia e di collaborazione tra i club al fine di svolgere una attività di servizio sempre migliore a favore del territorio e delle persone fragili e in difficoltà.