L’ASD Futsal Merì promossa in serie C2

L’ASD Futsal Merì è stata promossa in serie C2 della Lega nazionale dilettanti. Dopo la vittoria di 9 a 3 del 16 maggio contro il Furnari, la squadra di calcio a 5 dei presidenti Giuseppe Sgro e Federico Benenati, allenata da Domenico Cattafi, è matematicamente promossa nella serie superiore, nonostante manchino due partite alla fine del campionato. Un obiettivo non preventivato per una compagine giovane fondata solo un anno fa.

“È stato un percorso fatto di sacrifici -si legge in un commento sulla pagina Instagram della società – di grinta, di cuore…ma soprattutto di squadra e di un’intera comunità, che non ha mai smesso di crederci. Ora è il momento di celebrare tutti insieme questo traguardo storico”.