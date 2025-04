Lions Day, il 13 aprile a Terme Vigliatore

Domenica 13 aprile, alle ore 9, presso il Palazzo Municipale di Terme Vigliatore, si svolgerà un evento organizzato da Lions Barcellona Pozzo di Gotto/Terme Vigliatore dal titolo “La volontà di fare insieme”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per la prevenzione delle malattie in quanto mette a disposizione dei cittadini diversi consulti medici, tra i quali: consulto infettivologico ed epatologico; consulto odontoiatrico; counseling psicologico; consulto nefrologico e rilevazione dei parametri vitali. Per coloro i quali ne abbiano la necessità, sarà possibile effettuare la prenotazione per screening oncologici (mammella – utero – colon retto).

Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili all’interno della locandina, qui di seguito.