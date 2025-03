Salvatore Sidoti riconfermato Presidente Provinciale dell’ENDAS

Sono stati eletti i nuovi organi direttivi per il quadriennio 2025-2028

Il Congresso Provinciale dell’ENDAS di Messina ha riconfermato Salvatore Sidoti alla guida dell’ente per il quadriennio 2025-2028. L’assemblea ha inoltre eletto i nuovi membri del Consiglio Provinciale, che affiancheranno il presidente nel mandato: Pasquale Tramontana è stato nominato vicepresidente, Chiara Rottino consigliere segretario, mentre Angelo Brancato, Loredana Cadoni e Giuseppe Tindaro Castellano entrano a far parte del Consiglio Provinciale come componenti.

Nel corso del Congresso è stata ribadita la centralità dell’ENDAS nella promozione dello sport, della cultura e del volontariato sul territorio, con l’impegno a rafforzare le attività associative e a consolidare la presenza dell’ente nella provincia di Messina.

Il presidente provinciale Salvatore Sidoti e il vicepresidente Pasquale Tramontana parteciperanno, in qualità di delegati regionali, al Congresso Nazionale dell’ENDAS, che si terrà a Roma il 7 e 8 marzo 2025. L’evento, momento chiave per l’elezione dei vertici nazionali dell’ente per il prossimo quadriennio, si svolgerà alla presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò.