Ponte sul Mela, la consegna entro il 10 aprile: in caso di ritardi scatteranno le penali per la ditta

La consegna del ponte sulla litoranea alla foce del torrente Mela è prevista entro il 10 aprile 2025 e non sono previste deroghe alla data definita nell’ultima delibera che concedeva ulteriori quattro mesi di tempo per il completamento dei lavori.

Le difficoltà legate al trasporto delle travi dalla sede dell’impresa di Gela, che le sta realizzando su misura per poter essere trasportate in sicurezza sulla malridotta viabilità autostradale siciliana, sarebbero state superate e nelle prossime settimane inizieranno le consegne presso il cantiere, che sostanzialmente è fermo dopo la sistemazione delle prime 16 travi sulle due campate lato Barcellona. Ne servono altre 24 di travi per completare la posa sulle tre campate rimaste e sistemare il piano stradale entro il termine del 10 aprile. Il responsabile del Genio Civile ha infatti ribadito telefonicamente al sindaco Pinuccio Calabrò che non sono previste ulteriori deroghe e che dall’11 aprile scatteranno le penali a carico della ditta incaricata previste del contratto d’appalto.