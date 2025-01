Barcellona ricorda le vittime dell’Olocausto con la presentazione del libro autobiografico di Dacia Maraini “Vita Mia”

Il 27 gennaio ricorre in Italia il “Giorno della Memoria”, dedicata al ricordo dell’Olocausto: sei milioni di ebrei: donne, uomini, bambini, sono stati perseguitati. É nostro dovere non dimenticare, abbiamo l’obbligo di trasferire questa memoria alle generazioni future e soprattutto fare in modo che eventi simili non debbano più ripetersi.

L’Amministrazione Comunale ha infatti organizzato due momenti di riflessione e ricordo

Il Teatro Mandanici, martedì 21 gennaio, avrà il piacere di ospitare la scrittrice Dacia Maraini, vincitrice dei premi Campiello e Strega. L’incontro si terrà nel Foyer del Teatro alle ore 18:30. L’autrice presenterà il nuovo libro autobiografico “Vita Mia”: racconta la sua prigionia e quella della famiglia in un campo di concentramento giapponese.

Dopo i saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, dell’assessore Angelita Pino, della presidente Fidapa Grazia Salamone e di Giulia Carmen Fasolo (Edizioni Smasher), la giornalista Giovanna Cirino dialogherà con l’autrice.

Il 27 gennaio, invece, alle ore 9:30 è previsto il ritrovo delle Autorità presso il Palazzo Municipale. Alle 9:45 inizierà il corteo verso la Villa Comunale “Primo Levi”, dove sarà deposta una corona d’alloro. A seguire, breve momento di preghiera e saluto istituzionale dell’Amministrazione.