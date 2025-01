La Nuova Igea Virtus rafforza la difesa con l’esperto centrale Dramane Konatè: saluta Panebianco

L’arrivo del nuovo tecnico Luigi Panarelli sta cambiando anche le strategie di mercato della Nuova Igea Virtus, che a due giorni dalla delicata sfida interna contro il Sant’Agata, continua a lavorare sul mercato per modellare la rosa secondo le esigenze del nuovo allenatore.

E’ stato infatti definito l’accordo con il difensore centrale Dramane Konatè, classe 1994, proveniente dal Manfredonia, formazione del girone pugliese della serie D, cresciuto nella giovanili dell’Empoli. Nato in Costa d’Avorio, Konatè ha raccolto oltre 100 presenze tra i professionisti, indossando le maglie di società blasonate come l’Ancona, la Pro Vercelli, il Fano, il Gubbio, la Casertana ed il Verona. Nell’ultima stagione è stato protagonista della salvezza del Manfredonia nel girone H di serie D e adesso arriva a Barcellona contribuire a raggiungere lo stesso obiettivo .

“Ho accolto con favore – afferma Konatè, che ha scelto il numero 27 – la possibilità di vestire la maglia giallorossa, per poter contribuire al progetto della formazione barcellonese. Quando ho ricevuto la chiamata di mister Panarelli e della società, ha accolto subito questa opportunità. Sono stato accolto come in una famiglia e adesso c’è solo da lavorare per raggiungere il prima possibile l’obiettivo della salvezza”.

Contestualmente all’arrivo di Konatè, arriva anche l’ufficialità della rescissione consensuale con l’esterno sinistro Antonio Panebianco, che nell’organico giallorosso è stato sostituito dal pari ruolo da Gioacchino Carullo, aggregato alla squadra giallorossa dall’inizio della settimana, insieme a Michele Cannatella.

L’attenzione di tutti si sposta adesso versa la gara del D’Alcontres in programma domenica 12 gennaio alle 15 contro il Città di Sant’Agata, in cui è praticamente obbligatoria per i giallorossi centrare la vittoria davanti al proprio pubblico che manca dalla grande sfida contro la Scafatese l’8 dicembre scorso. Inizia infatti un ciclo di partite con squadre che lottano per lo stesso obiettivo della Nuova Igea Virtus, che dovranno dare la spinte definitiva per risalire la classifica ed allontanare la zona playout.