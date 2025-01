Il Barcellona Basket ufficializza il pivot Zacchigna ed è pronto a riabbracciare Indelicato

La sconfitta interna contro il Basket School Messina non cambia la prospettiva del Barcellona Basket, ormai concentrato sulla preparazione alla fase successiva del campionato, quella che deciderà il destino della formazione giallorossa.

In quest’ottica vanno letti l’arrivo di Scortica, che ha giocato una buona partita al suo esordio, e l’ufficializzazione oggi di Giorgio Zacchigna, centro classe 1998 di 203 cm, che ha iniziato la stagione in Serie B Interregionale all’Adria Bari nel girone parallelo a quello di Barcellona, collezionando 15 presenze condite da 6.3 punti di media a gara. In passato ha vestito le casacche di Giulianova, con cui ha anche esordito in Serie B Nazionale, Nova Basket Campli, Amatori Pescara, Termoli, Monteroni e Montevarchi in Serie C.

Domani sarà la volta del tesseramento di Umberto Indelicato, guardia-ala, tra i protagonisti dalla promozione in serie B interregionale con l’Orsa Barcellona, che torna a calcare il parquet dopo la lunga assenza per infortunio.

Il tecnico Stefano Cova potrà ritrovare anche la giusta intensità negli allenamenti e puntare su un quintetto più esperto per la categoria, con Scortica nel ruolo di play, Manfrè ed Indelicato sugli esterni e Bortolozzi e Zacchigna sotto le plance, mettendo in rotazione gli altri giocatori, come Banin, Tyrtyshnik, Lopukhov, Frizzarin, Epifani e Marangon, che fin qui hanno deluso le aspettative della società.