L’I.I.S. Liceo Medi di Barcellona premiato a Bagheria all’interno di “Raccontami di eTwinning”

L’I.I.S. Liceo Medi di Barcellona P.G. è stato premiato a Bagheria all’interno del seminario regionale “Raccontami di eTwinning”, continuando così il suo processo di internazionalizzazione attraverso l’europrogettazione sotto la guida della Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo .

L’evento di formazione, ospitato presso l’Istituto Superiore D’Alessandro, diretto dalla Dirigente Fiorangela Troìa, è stato finalizzato allo scambio delle buone pratiche tra le scuole della Regione Sicilia e alla premiazione dei progetti eTwinning di qualità.

Rivolto ad un pubblico costituito da dirigenti, docenti ed alunni, il seminario è stato curato dalla referente pedagogica ed Ambasciatrice Loredana Messineo ed ha visto la partecipazione di diverse ambasciatrici della Regione Sicilia quali Lucia Turiano, Mariella Sorrentino, Maria Iannì, Alessandra Savona e Vincenza Lipari.

“eTwinning è una community europea di oltre un milione di iscritti che dal 2005 ad oggi ha rivoluzionato la didattica in Europa grazie ai gemellaggi virtuali, all’’uso delle nuove tecnologie, all’adozione di metodologie innovative ed alle innumerevoli occasioni di sviluppo professionale per i docenti.- precisa la docente referente dell’IIS Medi nonché Ambasciatrice Maria Anversa Grasso che ha preso parte alla cerimonia di premiazione-”.

Sono due i progetti realizzati dalla nostra scuola che hanno ottenuto il Quality Label nazionale ed europeo e che sono stati premiati a Bagheria:,“Forest Fire Prevention”, parallelo dell’omonimo progetto Erasmus KA220, appena concluso, di cui il Medi è stato scuola coordinatrice, ed al quale hanno collaborato diverse classi ma in particolare, all’interno della piattaforma ESEP, le classi 4A e 4B del Liceo Classico ed il progetto eTwinning “CROP”, realizzato con la classe 3A del Liceo Classico”.

“eTwinning”- aggiunge Anna Russo, membro del Team Erasmus e docente di greco dell’IIS Medi, intervenuta a sua volta alla premiazione- da quest’anno entrerà a far parte della manifestazione Notte nazionale del Liceo Classico per internazionalizzare l’evento e consentire lo scambio di buone pratiche anche a livello europeo mediante la partecipazione ad un progetto eTwinning dedicato”.

In collaborazione con Turchia, Polonia, Portogallo, Spagna e Grecia, il progetto “Forest Fire Prevention” ha focalizzato l’importanza della prevenzione degli incendi boschivi sul territorio al fine di sviluppare cittadinanza attiva e responsabilità ambientale negli studenti. Sono state affrontate diverse tematiche quali le cause e gli effetti degli incendi boschivi, l’importanza delle foreste nella biodiversità, la deforestazione ed i cambiamenti climatici . Il progetto “CROP”, invece, si è basato sulla scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi del Partenariato, in particolare Italia, Francia e Cipro.

Alcuni dei risultati finali di entrambi i progetti, oltre ad essere stati sintetizzati in un video di presentazione, sono stati esibiti in uno stand espositivo allestito nei corridoi della scuola ospitante di

Bagheria.