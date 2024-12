Messina, a fuoco un’ambulanza ad Ortoliuzzo: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti poco prima delle ore 13, per un incendio di una ambulanza in località Ortoliuzzo.

La squadra, proveniente dal Distaccamento Nord con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio, giunta tempestivamente sul posto è riuscita a spegnere il rogo che avvolgeva l’intero mezzo ormai distrutto e che minacciava anche un’abitazione. Fortunatamente nessun ferito.

La Uil-Fpl di Messina esprime la propria solidarietà ai soccorritori del 118, rimasti fortunatamente illesi nell’incendio dell’ambulanza, avvenuto questa mattina a Ortoliuzzo. Allo stesso tempo manifesta inquietudine per la vetustà di alcuni mezzi di soccorso che mettono a rischio gli operatori sanitari in servizio.

“Siamo vicini ai soccorritori della postazione Boccetta del 118, rimasti fortunatamente illesi nell’incendio dell’ambulanza. Tuttavia, non possiamo sottacere sulla vetustà dei mezzi di soccorso, il cui stato mette a serio rischio l’incolumità degli operatori e anche delle persone da soccorrere. Dalle notizie in nostro possesso e sulle quali chiediamo lumi alla SEUS, sembra che il mezzo coinvolto nell’incendio ultimamente si trovava in officina. Una circostanza sulla quale va fatta piena chiarezza perché non si può mettere a rischio l’incolumità dei soccorritori nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Così, Livio Andronico, segretario generale della Uil-FPL Messina.