Il presunto killer di Sara Campanella indagato per “omicidio”

In seguito agli accertamenti e alle ricerche effettuate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, affiancati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, è stato individuato in qualità di soggetto fortemente sospettato, Stefano Argentino, 27enne di Noto (SR), presso un’abitazione del suo paese. L’uomo è stato immediatamente condotto presso la Compagnia dei Carabinieri di Messina Sud e dopo i dovuti accertamenti, è stato sottoposto a decreto di fermo di indiziato di delitto, per “omicidio”.

Nella giornata di ieri la giovane studentessa Sara Campanella, originaria di Misilmeri (PA), è stata uccisa, nei pressi del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, da un uomo che immediatamente si è dato alla fuga. Vani sono stati i tentativi di soccorrerla, in quanto è la ragazza è deceduta poco dopo l’arrivo in struttura.

Al momento dell’aggressione la 22enne è stata colpita con due fendenti al collo e alla scapola. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe pedinato la giovane nei pressi del Policlinico e successivamente avrebbe percorso insieme a lei un breve tratto di strada; dopo un’accesa discussione l’avrebbe accoltellata per poi allontanarsi velocemente. Dagli accertamenti emerge che il giovane avrebbe commesso il crimine per motivi sentimentali, poiché invaghito della ragazza senza però essere corrisposto.