18esima Città del Natale di Gigliopoli a Capo Milazzo: al via sabato a domenica

Torna dal 7 al 29 Dicembre, torna la Città del Natale di Gigliopoli. Questo Dicembre l’evento sarà a cura dell’Associazione “Il Giglio” in partnership con la Fondazione Barone G. Lucifero di San Nicolò.

Il cuore della festa sarà dedicato ai bambini con ambienti decorati a tema natalizio, riempiti di laboratori dove i bimbi potranno interagire con gli elfi e Babbo Natale.

Il tutto avrà inizio in Via Sant’Antonio n. 6 a Capo Milazzo, il 7 Dicembre alle 17, con l’inaugurazione. Per questa occasione sarà presente un piccolo coro dei bambini del Centro Studi di Gigliopoli. L’inizio continuerà fino all’8 dalle 17 alle 20.

Gli appuntamenti successivi a questo saranno: il 14 e 15 dicembre dalle 16.30 alle 20.00; venerdì 20, il 21 e il 22 e il 23 dicembre dalle 16.30 alle 20.00; venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dalle 17.00 alle 20.00.

Gli incontri con Babbo Natale si svolgeranno dal 14 al 23 Dicembre.

Tra i laboratori presenti per i bambini ci saranno: la cucina di Nonna Natalina, l’Angolo del cucito, il Club degli Elfi, l’Officina degli elfi giocattolai, l’Ufficio postale e le Stanze magiche di Babbo Natale, con altro ad attendere i bambini che verranno a visita.

Il contributo suggerito a sostegno delle attività di Gigliopoli è di 5 euro a persona, i bambini fino a 5 anni entrano gratuitamente. Per informazioni: 3349349613 oppure 0909281274.