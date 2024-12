Francesco Pannofino con lo spettacolo ‘Chi è io?’: giovedì 5 dicembre al Teatro Mandanici

Il noto attore e doppiatore Francesco Pannofino sbarca in Sicilia con la sua acclamata tournée dello spettacolo “Chi è io?”, lo vedrà protagonista al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto giovedì 5 dicembre.

Celebre per la sua inconfondibile “voce” di attori di Hollywood come Denzel Washington e George Clooney, sta registrando sold out in tutte le date siciliane.

Nell’opera, diretta da Angelo Longoni, interpreta Leo Mayer, psicoterapeuta e scrittore. Questo testo alterna momenti di riflessione e comicità, coinvolgendo gli spettatori in un’analisi lucida e amara della società.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alla Cultura Angelita Pino sottolineano l’importanza della prestigiosa presenza del grande attore a Barcellona, ricordando anche la speciale scontistica del Teatro Mandanici.

Biglietto ridotto per gruppi di almeno 30 persone:

I° Settore € 24,00 anziché 35,00

II° Settore € 20,00 anziché 30,00

III° Settore € 13,50 anziché 20,00.

e per gruppi di almeno 10 persone, over 65, universitari, Cral e Club Service:

I° Settore € 31,50 anziché 35,00

II° Settore € 27,00 anziché 30,00

III° Settore € 18,00 anziché 20,00

Inoltre inserendo il Codice sconto: BLACKFRIDAY, utilizzabile sia al botteghino del teatro sia sui canali web, si potrà acquistare il singolo biglietto dello spettacolo con lo sconto del 30%:

Parterre 28,00

Primo Settore 24,00

Secondo Settore 20,00