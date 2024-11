Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona in campo alle 19.30 contro Patti

La Pallacanestro Barcellona torniamo a giocare tra le mura amiche del PalAlberti oggi pomeriggio alle 19.30 con il Patti, dopo l’amara sconfitta di domenica scorsa.

“La settima giornata – afferma Rucci – ci mette davanti ad una partita molto importante, il derby contro il Patti basket, una sfida che richiama sempre forti emozioni sul parquet e tra i tifosi. Per affrontare al meglio gli avversari di domani, che da diversi anni disputano campionati anche di categoria superiore, la squadra ha intensificato gli allenamenti durante la settimana. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione su entrambi i lati del capo sin dai primi minuti e per tutta la durata della gara, un aspetto imprescindibile per portare a casa le vittorie ma che purtroppo è venuto a mancare nelle ultime partite affrontate fino a qui. Invito la Città a partecipare alla gara in programma sabato alle 19:30”.