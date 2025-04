Coach Gianni Montemurro nominato responsabile del settore giovanile della società Asd Orsa Basket Barcellona

Nativo di Pordenone in Friuli-Venezia Giulia, coach Montemurro ha la qualifica di Allenatore Nazionale FIP dal 1985. Inizia la sua lunghissima carriera proprio a Pordenone come Istruttore di Minibasket per poi diventare capo allenatore della prima squadra maschile in Serie B e in seguito della Serie A2 femminile, mantenendo sempre il ruolo di Responsabile del settore giovanile. In seguito ha allenato per svariati anni tra Serie B2 e B1 a Battipaglia, Palermo, Agrigento, Faenza, Napoli, Piombino, Cecina, Trapani, Potenza, Cagliari, Martina Franca, Campobasso, dove ha sempre collaborato a livello giovanile sia come allenatore che come consulente delle società in cui ha militato. Dopo l’esperienza in Sardegna a Cagliari come capo allenatore della Virtus Cagliari in Serie A2 femminile e allenatore delle giovanili dell’Esperia Cagliari, coach Montemurro è stato capo allenatore di Cecina in Serie B1 maschile per tre stagioni. Dal 2020 si occupa a tempo pieno delle giovanili alternandosi tra Pordenone e Corato.