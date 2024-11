Barcellona, ritrovato un cellulare nascosto sotto una mattonella nel carcere di via Madia

Gli uomini della Polizia Penitenziaria, coordinati dal dirigente aggiunto dott. Antonino Rizzo, hanno portato a termine un importante intervento all’interno del carcere di via Madia a Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel corso di un controllo è stato ritrovato un cellulare abilmente nascosto sotto una mattonella nel bagno di un reparto. Era stato scavano un anfratto dove era stato sistemato il dispositivo, coperto dalla mattonella. Lo strumento elettronico è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per verificare come sia entrato all’interno della struttura carceraria.