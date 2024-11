Merì, si ricompone la giunta Bonansinga con la nomina degli assessori Gugliotta e Crisafulli

Il sindaco di Merì Filippo Bonansinga ha ricomposto la sua giunta, con la nomina dei nuovi assessori Salvatore Crisafulli, 47 anni, e Mariella Gugliotta, 43 anni, che ricopre l’incarico di consigliera comunale.

L’esecutivo del Sindaco per molti mesi è stato composto solo dal vicesindaco Antonino Siracusa e da Vincenza Quaglieri, dopo l’uscita degli ex assessori Carmelo Arcoraci e Rossana Alleruzzo.

Il neo assessore Crisafulli è alla sua prima esperienza politica. Sempre vicino all’attuale amministrazione comunale, già dal primo mandato, a Merì si è impegnato nel sociale, in particolar modo, in passato, in ambito sportivo.

“Non sarà facile – afferma /Salvatore Crisafulli – ma proverò a mettere in campo le mie conoscenze per cercare di dare delle risposte alla collettività nei settori in cui il Sindaco mi chiederà di agire. Intanto ci tengo a ringraziare tutta la squadra per la fiducia riposta nella mia persona”.

Mariella Gugliotta, insegnante di lingue, ha già ricoperto ruoli politici essendo parte arriva l’attuale capogruppo di maggioranza in consiglio comunale.

“Il mio grazie – dichiara Mariella Gugliotta – va al Sindaco, ai miei colleghi di Giunta, ai consiglieri comunali che mi hanno voluta a ricoprire questo incarico del quale sono molto orgogliosa. Il mio impegno è quello di essere sempre presente a beneficio della nostra comunità e di poter dare il mio contributo in termini di crescita culturale e sociale. Farò il massimo, questo è certo, così come questo ruolo che vado a ricoprire richiede. Il mio grazie più grande voglio rivolgerlo alla cittadinanza per quello che potremo fare insieme”.

Nella foto da sx il sindaco Bonansinga, l’assessore Gugliotta, la segreteria comunale Andreina Mazzù e l’assessore Crisafulli