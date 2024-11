Colletta Alimentare, Barcellona si conferma una città dal cuore d’oro: raccolti 7355,40 kg di alimenti

E’ un dato che conferma la generosità dei barcellonesi il risultato della raccolta di alimenti. Dopo il risultato straordinario dello scorso anno (6.668,60 kg di alimenti raccolti) anche quest’anno a Barcellona P.G. si è registrato un incremento della quantità raggiungendo quota 7355,40 kg di alimenti raccolti con un + 10,30% rispetto al 2023; percentuale di incremento che è doppia rispetto alla media regionale e che conferma sempre di più che, nel nostro territorio, la Rete del Banco Alimentare sia diventata una realtà affidabile ed efficiente che, grazie all’impegno di tanti volontari, riesce a dare risposte concrete ai bisogni della Comunità.

Gratitudine e apprezzamenti sinceri sono i sentimenti espressi da Francesco Borgia, referente di zona della Colletta Alimentare e coordinatore della Rete del Banco Alimentare, per i tanti volontari delle strutture caritative, dei club service e, in particolare, ai tantissimi giovani studenti delle scuole cittadine che si sono impegnati per raggiungere questo risultato, senza dimenticare ovviamente, le migliaia di Cittadini che con un semplice gesto di solidarietà e amore verso il prossimo hanno donato gli alimenti.

Come già affermato lo scorso anno, la Colletta Alimentare rappresenta un grande momento si solidarietà collettiva; un momento per agire e per trasmettere, soprattutto ai nostri giovani, il messaggio che, insieme, possiamo costruire un mondo migliore; anche attraverso piccoli gesti. Dare un po’ di attenzione, un sorriso, una carezza, una parola di conforto ai meno fortunati di noi, ci fa Essere persone migliori, Cittadini migliori oltre che buoni Cristiani. I poveri ci siano di esempio, come ha affermato Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri: “I poveri hanno molto da insegnare: in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente, evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro”.

Nei prossimi giorni gli alimenti donati saranno distribuiti alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare Sicilia (Parrocchie ed Enti del Terzo Settore) che nel nostro territorio assistono oltre 1.300 famiglie e quasi 5.000 indigenti”.