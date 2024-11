Barcellona, dal 16 novembre prende il via la stagione teatrale dell’associazione Cattafi con la performance di Sergio Vespertino

Il Teatro Vittorio Currò di Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato la presentazione della XXXIV Stagione Teatrale dell’Associazione Teatro Arte e Cultura “S. Cattafi”, che si avvia verso il quarantesimo anno di vita. La serata, condotta dal presidente Virginia Scoglio, si è aperta con un ricordo affettuoso per il socio fondatore Biagio Leto, da poco deceduto.

Sul palco, per un saluto, è poi intervenuto il Direttore della Casa Salesiana, Don Filippo Pagano Dritto, che ha ricordato il potere formativo ed aggregante del teatro, facendo i complimenti all’associazione per essere riuscita in un traguardo così importante. Nel corso della presentazione degli spettacoli sul palco si sono avvicendati attori e registi, ognuno dei quali ha raccontato il lavoro che verrà messo in scena. Il primo appuntamento è quello di sabato 16 Novembre alle ore 21.00 con lo spettacolo “Sopra un palazzo”, che vede come protagonista l’attore comico Sergio Vespertino. Nel suo video messaggio Vespertino ha tenuto a ringraziare il pubblico e l’associazione. La scelta di quest’anno dell’associazione è stata quella di valorizzare il lavoro delle compagnie teatrali del territorio. Dopo la presentazione del Cartellone, il Presidente ha ringraziato gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della rassegna teatrale, che quest’anno offre 11 spettacoli (anziché 10) allo stesso prezzo di abbonamento.

La seconda parte della serata ha visto, invece, protagonisti i soci che – in occasione del quarantesimo anniversario – hanno voluto raccontare i ricordi e le esperienze legate all’Associazione. Sul palco sono intervenuti I soci fondatori, Giovanni Corica e Rosalia Lanza, e Cosimo Santangelo, Giuseppe Pollicina, Emanuela Reitano e Piero Cicero, che tra aneddoti e resoconti storici hanno auspicato un futuro roseo e ricco di successi per la “Cattafi”.

La serata si è conclusa con un video, realizzato dal presidente, che ha condensato anni di successi, spettacoli e divertimento del gruppo, e con un piccolo rinfresco per soci e ospiti, che da anni continuano a sostenere le attività teatrali dell’Associazione Cattafi.