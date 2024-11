“L’AIGA incontra le scuole”: il Procuratore Verzera ha dialogato con gli studenti

Ieri mattina, l’Auditorium San Vito di Barcellona ha ospitato l’evento “L’AIGA incontra le scuole” nell’ambito del Progetto Legalità, ideato e realizzato dall’Amministrazione Comunale di Barcellona P.G. di concerto con l’Assessorato della Regione Siciliana.

Una mattinata all’insegna della prevenzione per la legalità e della testimonianza: il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., dott. Giuseppe Verzera prima, e il Commissario Capo del Commissariato di Polizia di Barcellona P.G., dott. Benito Bisagni, dopo, di concerto con gli interventi dei giovani avvocati in chiusura hanno sancita la riuscita di un evento molto partecipato e coinvolgente.

Dopo i saluti istituzionali a cura dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore e del Presidente della sezione barcellonese AIGA Andrea Ravidà, il Procuratore Verzera si è messo a disposizione degli studenti, interloquendo su: criminalità organizzata di Calabria e Sicilia, con focus sulla criminalità barcellonese. “Non ho avuto dubbi su quale tipo di carriera volevo intraprendere, sin dal primo giorno di università– ha poi affermato il dott. Giuseppe Verzera – e alla fine del percorso, mi sono focalizzato solo su quello”. Da lui, anche un incoraggiamento agli studenti affinché studino e osservino le regole, si informino e dialoghino con le Istituzioni. “Evitare il crimine è possibile, è necessario estirparlo alla radice. Per questo è importante oggi questo incontro, è importante parlarne e agire di prevenzione. La legalità deve essere un modo di pensare e di agire“- questo il messaggio che ha lanciato agli studenti.

A partecipare anche il Capitano della Guardia dì Finanza Filippo Toriello. Il Commissario Capo Benito Bisagni ha portato i saluti alla cittadinanza e in particolare agli studenti, mettendosi a disposizione degli studenti che hanno posto anche a lui qualche domanda.

L’Assessore Viviana Dottore a fine evento ha commentato: “È stato un incontro particolarmente piacevole, dove scambio generazione, istituzioni e studenti hanno dialogato in nome della legalità. Un plauso ai giovani avvocati che hanno saputo coinvolgere gli studenti.”

Dopo di lui, gli interventi degli avvocati AIGA: Andrea Ravidà, Marilena Lopes, Mirko Munafó, Geri Pisana, Cristian Mazzeo. Gli avvocati hanno trasmesso agli studenti una panoramica completa sulla professione forense.

Il Presidente AIGA Andrea Ravidà ha concluso così: “La nostra sezione ha accolto di buon grado l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale riguardante il Progetto Legalità a cui è seguito l’incontro questa mattina. È stata davvero una bella opportunità per noi giovani avvocati avere modo di poterci confrontare con gli studenti, cercando di aprire un canale comunicativo privilegiato tra noi e loro. Nel contempo, siamo stati felici di poter avere il Procuratore Capo, dott. Giuseppe Verzera, come ospite prezioso di questo incontro e la presenza delle Forze dell’Ordine intervenute nella persona del Commissario Benito Bisagni e del Capitano della Guardia di Finanza Filippo Toriello. Speriamo che da qui, si possano aprire altre occasioni di crescita. Felici di aver apportato il nostro contributo e pronti ad altri proficui incontri come quello di questa mattina”.

La mattinata si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione e un piccolo buffet per i presenti. Erano presenti le delegazioni delle scuole: Medi, Copernico, Fermi e Ferrari per gli istituti superiori, Capuana per le inferiori.