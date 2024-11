Presentazione del libro “Social fame – Adolescenza, social media e disturbi alimentari” l’8 novembre a Messina

Domani 8 novembre alle 17.30 alla Mondadori Bookstore di Messina sarà presentato il libro “Social fame – Asolescenza, social media e disturbi alimentari” di Laura Dalla Regione e Raffaella Vanzetta.

All’incontro, coordinato da Stefania Tedesco, interverranno l’autrice Laura Dalla Ragione, la psichiatra Rosanna Mangiapane e la psicologa e psicoterapeuta Laura Profilio.

Ogni giorno milioni di immagini riguardanti l’alimentazione vengono condivise sui social, per alcune persone può essere un gioco, un modo per vivere la convivialità, per altri, come i foodblogger, un lavoro. Ma per molte persone con disturbi alimentari tutto ciò può diventare un’ossessione. Il volume indaga la fragilità tipica dell’adolescenza, facile preda di questo continuo bisogno di essere ammirati, costi quel che costi, con l’obiettivo di comprendere che bisogna educare i giovani a diventare ciò che sono realmente, non facendoli sentire mendicanti di parole ma signori del linguaggio.

LAURA DALLA RAGIONE

Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore UOC Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (USL1 dell’Umbria). Docente al Campus Biomedico di Roma, Direttore del Numero Verde SOS Disturbi Alimentari (istituito da Presidenza del Consiglio e Istituto Superiore di Sanità). Past President della Società Scientifica Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare dei Disturbi Alimentari e del Peso (SIRIDAP).

RAFFAELA VANZETTA

Psicoterapeuta, coordinatrice del centro di prevenzione dei disturbi alimentari INFES a Bolzano. Membro del direttivo della Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (SIRIDAP). È autrice di numerose pubblicazioni sul tema della prevenzione dei disturbi alimentari.