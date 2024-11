Barcellona, quattro generazioni della stessa famiglia si riuniscono in una rimpatriata d’altri tempi

Erano quasi ottanta i partecipanti ad una rimpatriata familiare organizzata dalla famiglia Alberto per raccogliere tutti i cugini di Angelo Alberto, noto commerciante nel settore delle automobili.

Attorno ad un tavolo di un noto ristorante di Barcellona, il Traminer di contrada Camicia, si sono ritrovate quattro generazioni di cugini, provenienti da tutta la Sicilia, che hanno accolto l’invito dello stesso Angelo Alberto e di tutta la sua famiglia. Erano presenti infatti i discendenti con le relative famiglie ed i cugini più giovani, che mai fino a oggi si erano ritrovato insieme nello stesso posto.

Nel corso della piacevolissima serata, non mancati gli scambi di ricordi d’infanzia, di racconti, di aneddoti e di storie varie, legata alla famiglia Alberto.

“Sono stati momenti indescrivibili – ribadiscono i partecipanti – potersi ritrovare dopo tanto tempo, grazie ai promotori di questa iniziativa. E’ stata un modo per esaltare il valore della famiglia, da tutti condiviso e apprezzato, dimostrando che, nonostante il trascorrere del tempo e le distanze che ci tengono lontani, il rispetto tramandato tra tante e diverse generazioni è sempre al centro dei nostri gesti. Un doveroso pensiero lo rivolgiamo ai familiari che per diversi motivi non erano presenti perchè residenti fuori regione, tra la Puglia, l’Emilia Romagna e l’Argentina”.