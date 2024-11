Si separano i percorsi sportivi tra la Nuova Igea Virtus ed il direttore sportivo Angelo Sorace

La Nuova Igea Virtus ha ufficializzato la decisione di divedere i percorsi sportivi con il direttore sportivo Angelo Sorace. Alla base della decisione condivisa ci sarebbero state divergenze di vedute sul progetto societarie a lungo termine, ma resta la stima reciproca confermata anche nel testo del comunicato diffuso dalla società giallorossa.

“Al direttore, ma soprattutto all’amico Angelo Sorace, va il ringraziamento della dirigenza per il lavoro svolto in questi mesi al servizio dei colori giallorossi, insieme all’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali”.

Questa decisione non cambia la prospettiva con cui la dirigenza giallorossa vuole affrontare i prossimi impegni, anche sotto il profilo organizzati, per far crescere il progetto sotto tutti i punti di vista e consolidare quanto di buono fatto in questi anni. Sotto il profilo tecnico la squadra ha mostrato limiti in fase realizzativa e su questo la società sta lavorando per potenziare un reparto avanzato fin qui poco prolifico. Il mercato di dicembre darà risposte importanti e come sempre potrà cambiare gli equilibri del campionato, con un girone I tra i più equilibrati degli ultimi anni, dove quattro squadre stanno lottando per il primato e le altre sono raccolte in fazzoletto di pochi punti, come conferma la differenza tra il Sambiase quinto in classifica con 16 punti e il Licata ad 11 punti, prima squadra dell’attuale griglia playout, è di appena cinque lunghezza. Bastano due vittorie consecutive per trovarsi in zona playoff ed altrettante sconfitte per venire risucchiati nella zona playout.

La Nuova Igea Virtus domenica ospiterà in casa il Locri, poi renderà vista al Pompei, per poi tornare al D’Alcontres contro il Castrum Favara. Tre gare che potranno dare un primo scossone alla classifica giallorossa.