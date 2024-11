Rete idrica di Barcellona in riparazione per collegare i pozzi della zona di Nasari e Santa Venera

È stato portato avanti un lavoro di riparazione delle condutture in via Barcellona Castroreale, che collegano i pozzi Saia Riti di Santa Venera ed i pozzi di Via Isonzo. Questi andranno a potenziare il flusso idrico alimentando il serbatoio Montecroce, andando a migliorare l’erogazione nelle zone di Santa Venera, Nasari e via Barcellona Castroreale.

Il semi prosciugamento della falda acquifera di Via Isonzo aveva di fatto impedito l’arrivo dell’acqua nei rubinetti del 30% di Barcellona. Sono serviti gli interventi della popolazione ed in particolare delle famiglie delle zone di Cairoli, via Garibaldi, Fondaco nuovo, fino a Centineo.

Altri interventi simili sono programmati a Femminamorta, Gala, San Paolo, Cannistrà, che andranno in maniera simile a questi ultimi lavoro a collegare vari pozzi ai serbatoi.

Si aspettano ancora i lavori previsti della Protezione Civile, già a risorse stanziate dopo l’alluvione del 2020.